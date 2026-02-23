# Nu știm ce se întâmplă, dar în peisajul local au reapărut autointitulatele vindecătoare și cititoare în stele, alea de îți coată de deochi, de dezleagă farmece, leagă și dezleagă cununii, căsătorii, tăt ce vreți voi. Întunecimea voastră, dar ceva pentru minte la oameni nu aveți, să ne facă mai buni și mai puțin creduli?

# No, până la urmă pleacă cineva din vreo instituție publică loco, se reduce undeva personalul sau e doar praf în ochi?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu