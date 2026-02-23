Sălăjean de 60 de ani, implicat în sute de transporturi ilegale de lemn

Un sălăjean în vârstă de 60 de ani, alături de un tânăr de 27 de ani din județul Satu Mare, au fost depistați de autorități, bănuiți de sute de transporturi ilegale de lemn.

Neregulile au fost constatate de polițiștii din județul vecin, în cadrul amplei acțiuni derulate în perioada 17-19 februarie. Obiectivul raziilor l-a reprezentat atât diminuarea tăierilor ilegale de arbori, ci și verificarea transporturilor de materiale lemnoase și a depozitelor de material lemnos.

Printre zecile de nereguli și sancțiuni aplicate este vizat și un bărbat din Sălaj. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, acesta și un alt tânăr din localitatea sătmăreană Supur au efectuat peste 300 de transporturi de material lemnos cu încălcarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 497/2020. Transporturile au fost considerate fără proveniență legală, întrucât, în avizele de însoțire a materialului lemnos, ar fi fost declarată o destinație fictivă, nerespectând astfel obligațiile ce revin transportatorilor în sistemul SUMAL.

Acțiunile polițiștilor sălăjeni

Astfel de acțiuni sunt derulate și la nivelul județului nostru. În anul 2025, în domeniul silvic au fost organizate 14 acțiuni și au fost executate 2.137 de controale, în urma cărora au fost constatate 352 de infracțiuni și au fost aplicate 310 sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare de peste 990.000 de lei.

De asemenea, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a transmis, printr-un buletin privind întreaga activitate desfășurată în cursul anului precedent, că au fost confiscați atât 1.019 metri cubi de material lemnos, dar și patru autovehicule utilizate pentru transport ilegal și 14 motofierăstraie folosite la săvârșirea faptelor, în valoare de peste 95.000 de euro.

Un exemplu semnificativ îl reprezintă un control efectuat la depozitele unei societăți comerciale. În urma verificărilor au fost constatate diferențe între volumul scriptic și cel faptic, de peste 2.000 de metri cubi de material lemnos, pentru care nu existau documente justificative, în valoare de 2.690.000 de lei. Totodată, s-a stabilit că societatea în cauză ar fi introdus date necorespunzătoare în aplicația SUMAL 2.0 în cazul a 87 de transporturi extracomunitare de material lemnos.

