Zeci de sancțiuni după controale și acțiuni intensificate la Nușfalău

Săptămâna a început în forță la Nușfalău, acolo unde polițiștii au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea și descurajarea faptelor penale, menținerea siguranței și ordinii publice, dar și combaterea violenței. Activitățile de luni, 16 martie, au vizat și combaterea delictelor silvice, verificarea respectării normelor privind deținerea animalelor, precum și reducerea riscului rutier.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, Biroului pentru Protecția Animalelor, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și ai jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

În total, 107 persoane au fost legitimate, 90 de autoturisme au fost oprite pentru control, iar 68 de șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest. De asemenea, 17 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru clarificări, ca urmare a cercetărilor polițiștilor.

Prin prisma neregulilor constatate, au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 83.000 de lei. Dintre acestea, 28 au vizat abateri rutiere, fiind reținut și un permis de conducere. Totodată, au fost retrase trei certificate de înmatriculare.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au aplicat opt sancțiuni pentru nerespectarea normelor privind deținerea animalelor.

Autoritățile au efectuat controale și la 13 unități comerciale, fiind aplicată o sancțiune pentru nerespectarea obligației de utilizare a caselor de marcat. De asemenea, polițiștii au ridicat în vederea confiscării aproape 48 de metri cubi de material lemnos, în valoare de peste 14.000 de lei.