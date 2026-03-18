Run to the Hills revine la Crasna pentru cea de-a șaptea ediție

Organizatorii se pregătesc cu entuziasm pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente outdoor ale anului: în data de 16 mai 2026 va avea loc cea de-a șaptea ediție a competiției de trail running Run to the Hills (alergare pe teren accidentat), la Crasna. De-a lungul anilor, evenimentul a devenit mai mult decât un simplu concurs. Run to the Hills este o experiență de viață, un punct de întâlnire pentru toți cei care iubesc mișcarea, natura și energia unei comunități unite de aceeași pasiune.

Participanții pot alege între trei probe:

Champions (5,9 km)

Legendary (14,4 km)

Immortal (21,9 km)

Traseele străbat cele mai pitorești zone ale Țării Silvaniei, șerpuind printre crame tradiționale, poteci de pădure și pe malul lacului Vârșolț. Fiecare kilometru alergat înseamnă și un gest de solidaritate: evenimentul susține Asociația Tinerilor cu Dizabilități din Crasna, transformând sportul într-un act de implicare comunitară. Această recompensă va fi oferită de Fibrex CO, o companie locală care sprijină an de an acest program.

Și cei mici sunt bineveniți: organizatorii au pregătit curse speciale pentru copii, pentru ca și ei să descopere bucuria mișcării. Anul trecut au luat startul aproape 350 de alergători, iar în 2026 organizatorii își propun atingerea pragului magic de 500 de participanți. Fii și tu parte din această experiență. Înscrierile sunt deschise până la 7 mai 2026 pe site-ul oficial: www.runtothehills.ro. Pentru cursa copiilor, înscrierile se fac pe: https://silvafun.ro/ro/. Organizatorul evenimentului este Birtalan Lóránd.