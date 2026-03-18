Marșul pentru Viață are loc și în acest an la Zalău

Și în acest an va fi organizat Marșul pentru Viață la Zalău, un demers desfășurat în peste 600 de localități din întreaga țară. Acesta va avea loc sâmbătă, 21 martie, de la ora 12, cu plecare de la Sala Sporturilor până la Platoul din fața Instituției Prefectului, potrivit Episcopiei Sălajului.

Considerat un demers al speranței și solidarității, Marșul pentru Viață reprezintă un moment de unitate în care cultele religioase din județ, alături de comunitate și de cei care împărtășesc aceste valori, își exprimă sprijinul pentru familie și protejarea vieții.

„Suntem pregătiți să fim un glas comun de aproximativ 1.000 de participanți, arătând că inima mare a Zalăului bate cu putere pentru darul cel mai de preț: Viața”, transmite Episcopia.

Ajunși pe platou, participanții vor lua parte la un program prezentat de Adina Chirilă. Momentul central va fi marcat de aprinderea simbolică a candelelor în memoria copiilor nenăscuți. De asemenea, va fi transmis și un mesaj de binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, alături de mărturii oferite de reprezentanți ai cultelor neoprotestante și Greco-catolice din județ.

Atmosfera va fi completată de momente muzicale și de reprezentațiile artistice ale grupurilor de cateheză și ale tinerilor implicați în eveniment.