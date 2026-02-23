Stafide cu pesticide neautorizate în UE, retrase din magazine sălăjene

Un cunoscut lanț de supermarketuri, prezent și pe piața sălăjeană, derulează un proces de rechemare a unui produs, potrivit unui anunț al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

LUCSOR IMPEX SRL anunță rechemarea de la consumatori a produsului Stafide „Furnicuța”, cu țara de origine Uzbekistan, comercializat în magazinele Lidl din țară, inclusiv în cele patru unități din Zalău, Șimleu Silvaniei și Jibou. Loturile vizate sunt: B115D126 și B120D12.

Decizia a fost luată ca urmare a rezultatelor analizelor efectuate în cadrul unui program de autocontrol. În urma verificărilor periodice de siguranță alimentară a fost depistată prezența unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, respectiv Chlorpyrifos și Profenofos.

„Dacă ați achiziționat produse aparținând loturilor menționate, vă rugăm să nu le consumați și să le returnați la magazinul de unde au fost cumpărate. Veți primi contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.”, se arată în comunicatul pus la dispoziție de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.