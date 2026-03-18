Biblioteca Județeană se alătură rețelei de elită LibHub 2.0, dedicată integrării și empatiei

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj se alătură rețelei de elită LibHub 2.0 – Biblioteci incluzive pentru comunități diverse. Proiectul, deja lansat, propune un model inovator de coeziune socială, structurat în două componente esențiale, ce includ programe dedicate copiilor și resurse de sprijin pentru adulți.

Într-o lume în continuă schimbare, rolul bibliotecii depășește rafturile cu cărți, devenind un spațiu vital de adaptare pentru refugiați, migranți și noii membri ai comunității sălăjene.

Construirea unei societăți mai empatice

Prin inițiativa LibHub 2.0, derulată până în luna august a anului viitor, Biblioteca Județeană Sălaj se alătură unui grup select, format din zece instituții din România și Republica Moldova, care contribuie la construirea unei societăți mai empatice.

„Pentru noi, LibHub 2.0 este o misiune care privește viitorul întregii comunități. Ne-am dorit o abordare care să nu lase pe nimeni în urmă: de la copilul care are nevoie de un prieten și o carte în limba lui, până la adultul care caută un punct de sprijin pentru a se integra. Primele întâlniri ne-au confirmat deja că astfel de inițiative sunt necesare și bine primite de către toți cei care au nevoie de resursele unui nou început”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj.

Proiect pentru toate vârstele

Proiectul, finanțat de Network of European Foundations (NEF) prin programul EPIM și implementat de Asociația Comunitățile Viitorului, oferă o abordare completă pentru toate categoriile de vârstă, menite să faciliteze integrarea, comunicarea și colaborarea între participanți.

Pentru cei mici, proiectul reprezintă un prilej de a transforma lectura în joacă și învățare. Copiii din comunitățile diverse, precum refugiați sau migranți, vor găsi aici un spațiu sigur, kituri educaționale și activități care să îi ajute să își facă prieteni noi și să se adapteze mai ușor. Cât despre cei mari, adulții vor avea parte de suport concret pentru integrare, de la acces la informație și resurse digitale, până la cursuri și mentorat.

LibHub 2.0 continuă inițiativa lansată în 2024 prin proiectul LibHub – bibliotecile ca spații incluzive pentru comunități diverse, în cadrul căruia zece biblioteci din România și Republica Moldova au creat și testat programe dedicate refugiaților, migranților și comunităților locale, demonstrând că biblioteca poate deveni un spațiu de sprijin, învățare și conectare între oameni.

Activități pentru persoanele din medii culturale diferite

Noua etapă a proiectului extinde rețeaua și include alte zece biblioteci partenere, printre care și Biblioteca Județeană Sălaj, care va organiza activități dedicate persoanelor provenite din medii culturale diferite, dar și comunității locale, pentru a încuraja înțelegerea reciprocă și coeziunea socială. În plus, bibliotecarii sălăjeni beneficiază de sesiuni de formare, mentorat, resurse educaționale și schimburi de experiență cu alte biblioteci din rețea, precum și de participarea la evenimente dedicate membrilor comunității LibHub, inclusiv LibHub Bootcamp 2026.

Biblioteca Județeană Sălaj este instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Sălaj, care dezvoltă programe educaționale, culturale și sociale dedicate comunității, promovând accesul liber la informație, lectură și formare pe tot parcursul vieții. Prin proiectele derulate la nivel local, național și internațional, biblioteca își consolidează rolul de spațiu deschis tuturor, în care educația, dialogul și diversitatea contribuie la dezvoltarea unei comunități active și solidare.