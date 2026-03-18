„Voces Primavera”, o sărbătoare a tinereții și a muzicii la Liceul de Artă „Ioan Sima”

Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău a găzduit, zilele trecute, concursul județean de interpretare vocal-instrumentală „Voces Primavera”, un eveniment dedicat promovării talentului și spiritului artistic, în rândul tinerilor. Și de această dată, concursul și-a propus să îi încurajeze pe elevi să urce pe scenă, să își exprime emoțiile prin muzică și să își dezvolte pasiunea pentru artă. În acest an, competiția s-a desfășurat pe două secțiuni: Folclor și Muzică ușoară, oferind publicului momente artistice variate și pline de sensibilitate. La eveniment au participat peste 60 de elevi din județul Sălaj, care au demonstrat talent, muncă și dragoste pentru muzică, transformând această zi într-o adevărată celebrare a artei.

„Felicitări tuturor participanților pentru curajul de a urca pe scenă și pentru momentele frumoase oferite publicului. Mulțumim profesorilor coordonatori și tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui concurs. Aducem mulțumiri partenerilor, Casa Municipală de Cultură Zalău și Inspectoratul Școlar Sălaj, pentru întreg sprijinul acordat în buna desfășurare a concursului. Voces Primavera rămâne o frumoasă promisiune a primăverii artistice a tinerilor muzicieni”, a declarat directorul unității de învățământ, profesorul Titus Câmpean.

LICEUL DE ARTĂ ,,IOAN SIMA” ZALĂU

Nr. Crt. Nume și prenume elev Clasa Școala Premiul 1. Culcear Cezara P Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”Zalău I 2. Onuțe Maria I Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău II 3. Opre Daria Maria I Școala Profesională Sâg III 4. Pop Antonia Stefania I Școala Gimnazială ,,Porolissum” I 5. Bălănean Patrick Dragoș II Clubul Copiilor Jobou I 6. Fărcaș Teodora Maria II Liceul Tehnologic ,,O. Goga” Jibou I 7. Marian Dalia Maria II Liceul Tehnologic ,,O. Goga” Jibou I 8. Maxim Nicole Daniela II Școala Gimnazială ,,Corneliu Coposu” III 9. Țolaș Ana II Școala Profesională Sâg II 10. Bărnuțiu Raisa III Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău III 11. Brindea Rafael III Scoala Gimnazială ,,Ghe. Lazăr” II 12. Crăciunaș Alexandru III Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” I 13. Dîngă Daria Maria III Liceul Tehnologic ,,O. Goga” Jibou I 14. Lazin Carla III Palatul Copiilor Zalău I 15. Pădurean Andreea Ioana III Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău II 16. Rognean Diana III Clubul Copiilor Jobou II 17. Rus Albertina- Elena III Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău III 18. Tăut Petruța III Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău I 19. Vaida Luisa III Școala Gimnazială ,,Silvania” Șimleul Silvaniei III 20. Bologa Raisa IV Scoala Gimnazială ,,S. Bărnuțiu” I 21. Gale Maria IV Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău I 22. Maxim Sara IV Școala Gimnazială ,,Corneliu Coposu” II 23. Șulumete Antonia IV Palatul Copiilor Zalău I 24. Vereșezan Ariana IV Palatul Copiilor Zalău I 25. Bălănean Irina V Palatul Copiilor Zalău I 26. Breje Sara Maria V Școala Profesională Sâg Mențiune 27. Cosma Sorana V Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău I 28. Negru Maya Elisa V Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” II 29. Pop Teodora V Scoala Goimnazială nr 1 Marca III 30. Sîrca Sofia Cristiana V Scoala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos II 31. Tăut Sorana V Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău II 32. Chereji Iulia Olivia VI Școala Gimnazială ,,Silvania” Șimleul Silvaniei II 33. Cristea Giulia Maria VI Scoala Gimnazială ,,Ghe. Lazăr” I 34. Moisi Cătălina VI Școala Gimnazială nr. 1 Polpiș Mențiune 35. Stanciu Tania VI Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău I 36. Maxim Alessia VII Scoala Profeasională Sâg II 37. Mureșan Andreea VII Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău I 38. Bercean Daria VIII Școala Gimnazială ,,Horea” Șimleul Silvaniei Mențiune 39. Rad Chiș Alicia IX Liceul Pedagogic ,,Ghe. Șincai” Zalău I 40. Tronaru Daria IX Liceul Pedagogic ,,Ghe. Șincai” Zalău I 41. Vid Larisa Denisa XII Liceul Teoretic ,,I. Agârbiceanu” Jibou II

Concursul Judeţean de Interpretare „VOCES PRIMAVERA” – MARTIE 2026

PREMII – SECȚIUNEA: MUZICĂ UȘOARĂ/ MUZICĂ CULTĂ

Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa Școala de proveniență Premiul 1. Trif Karina Pregătitoare Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău I 2. Crișan Mina Ozana II Palatul Copiilor Zalău I 3. Mitrașca Daria II Scoala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei II 4. Porumb Paula Maria II Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău II 5. Chirilă David III Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău I 6. Erdei Vivien V Palatul Copiilor Zalău I 7. Kardoș Andreea V Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău Mențiune 8. Lung Raisa Maria V Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida II 9. Suciu Patrik VI Palatul Copiilor Zalău I 10. Pop Matteo VI Școala Gimnazială Nr. 1 Plopiș Participare 11. Koszta Daria Bianca VI Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău III 12. Marion Samira VII Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei I 13. Câmpean Liana VIII Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău I 14. Seute Sofia VIII Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei I 15. Vavrița Alexia-Maria VIII Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei I 16. Borzan Rebeca Dara și Borzan Emanuela Adina VII, X Colegiul Național „Silvania” Zalău, Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou II 17. Pop Adelina-Petra și Șuteu Ianis-Ștefan VIII Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou III 18. Orchestra ”Emanuel” V-X Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou I