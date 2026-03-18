„Voces Primavera”, o sărbătoare a tinereții și a muzicii la Liceul de Artă „Ioan Sima”

Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău a găzduit, zilele trecute, concursul județean de interpretare vocal-instrumentală „Voces Primavera”, un eveniment dedicat promovării talentului și spiritului artistic, în rândul tinerilor. Și de această dată, concursul și-a propus să îi încurajeze pe elevi să urce pe scenă, să își exprime emoțiile prin muzică și să își dezvolte pasiunea pentru artă. În acest an, competiția s-a desfășurat pe două secțiuni: Folclor și Muzică ușoară, oferind publicului momente artistice variate și pline de sensibilitate. La eveniment au participat peste 60 de elevi din județul Sălaj, care au demonstrat talent, muncă și dragoste pentru muzică, transformând această zi într-o adevărată celebrare a artei.
„Felicitări tuturor participanților pentru curajul de a urca pe scenă și pentru momentele frumoase oferite publicului. Mulțumim profesorilor coordonatori și tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui concurs. Aducem mulțumiri partenerilor, Casa Municipală de Cultură Zalău și Inspectoratul Școlar Sălaj, pentru întreg sprijinul acordat în buna desfășurare a concursului. Voces Primavera rămâne o frumoasă promisiune a primăverii artistice a tinerilor muzicieni”, a declarat directorul unității de învățământ, profesorul Titus Câmpean.
VOCES PRIMAVERA – MARTIE 2026
LICEUL DE ARTĂ ,,IOAN SIMA” ZALĂU
|Nr.
Crt.
|Nume și prenume elev
|Clasa
|Școala
|Premiul
|1.
|Culcear Cezara
|P
|Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”Zalău
|I
|2.
|Onuțe Maria
|I
|Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău
|II
|3.
|Opre Daria Maria
|I
|Școala Profesională Sâg
|III
|4.
|Pop Antonia Stefania
|I
|Școala Gimnazială ,,Porolissum”
|I
|5.
|Bălănean Patrick Dragoș
|II
|Clubul Copiilor Jobou
|I
|6.
|Fărcaș Teodora Maria
|II
|Liceul Tehnologic ,,O. Goga” Jibou
|I
|7.
|Marian Dalia Maria
|II
|Liceul Tehnologic ,,O. Goga” Jibou
|I
|8.
|Maxim Nicole Daniela
|II
|Școala Gimnazială ,,Corneliu Coposu”
|III
|9.
|Țolaș Ana
|II
|Școala Profesională Sâg
|II
|10.
|Bărnuțiu Raisa
|III
|Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău
|III
|11.
|Brindea Rafael
|III
|Scoala Gimnazială ,,Ghe. Lazăr”
|II
|12.
|Crăciunaș Alexandru
|III
|Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”
|I
|13.
|Dîngă Daria Maria
|III
|Liceul Tehnologic ,,O. Goga” Jibou
|I
|14.
|Lazin Carla
|III
|Palatul Copiilor Zalău
|I
|15.
|Pădurean Andreea Ioana
|III
|Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău
|II
|16.
|Rognean Diana
|III
|Clubul Copiilor Jobou
|II
|17.
|Rus Albertina- Elena
|III
|Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău
|III
|18.
|Tăut Petruța
|III
|Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău
|I
|19.
|Vaida Luisa
|III
|Școala Gimnazială ,,Silvania” Șimleul Silvaniei
|III
|20.
|Bologa Raisa
|IV
|Scoala Gimnazială ,,S. Bărnuțiu”
|I
|21.
|Gale Maria
|IV
|Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău
|I
|22.
|Maxim Sara
|IV
|Școala Gimnazială ,,Corneliu Coposu”
|II
|23.
|Șulumete Antonia
|IV
|Palatul Copiilor Zalău
|I
|24.
|Vereșezan Ariana
|IV
|Palatul Copiilor Zalău
|I
|25.
|Bălănean Irina
|V
|Palatul Copiilor Zalău
|I
|26.
|Breje Sara Maria
|V
|Școala Profesională Sâg
|Mențiune
|27.
|Cosma Sorana
|V
|Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău
|I
|28.
|Negru Maya Elisa
|V
|Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”
|II
|29.
|Pop Teodora
|V
|Scoala Goimnazială nr 1 Marca
|III
|30.
|Sîrca Sofia Cristiana
|V
|Scoala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos
|II
|31.
|Tăut Sorana
|V
|Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău
|II
|32.
|Chereji Iulia Olivia
|VI
|Școala Gimnazială ,,Silvania” Șimleul Silvaniei
|II
|33.
|Cristea Giulia Maria
|VI
|Scoala Gimnazială ,,Ghe. Lazăr”
|I
|34.
|Moisi Cătălina
|VI
|Școala Gimnazială nr. 1 Polpiș
|Mențiune
|35.
|Stanciu Tania
|VI
|Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău
|I
|36.
|Maxim Alessia
|VII
|Scoala Profeasională Sâg
|II
|37.
|Mureșan Andreea
|VII
|Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău
|I
|38.
|Bercean Daria
|VIII
|Școala Gimnazială ,,Horea” Șimleul Silvaniei
|Mențiune
|39.
|Rad Chiș Alicia
|IX
|Liceul Pedagogic ,,Ghe. Șincai” Zalău
|I
|40.
|Tronaru Daria
|IX
|Liceul Pedagogic ,,Ghe. Șincai” Zalău
|I
|41.
|Vid Larisa Denisa
|XII
|Liceul Teoretic ,,I. Agârbiceanu” Jibou
|II
Concursul Judeţean de Interpretare „VOCES PRIMAVERA” – MARTIE 2026
PREMII – SECȚIUNEA: MUZICĂ UȘOARĂ/ MUZICĂ CULTĂ
|Nr. crt.
|Nume și prenume elev
|Clasa
|Școala de proveniență
|Premiul
|1.
|Trif Karina
|Pregătitoare
|Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău
|I
|2.
|Crișan Mina Ozana
|II
|Palatul Copiilor Zalău
|I
|3.
|Mitrașca Daria
|II
|Scoala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei
|II
|4.
|Porumb Paula Maria
|II
|Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău
|II
|5.
|Chirilă David
|III
|Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău
|I
|6.
|Erdei Vivien
|V
|Palatul Copiilor Zalău
|I
|7.
|Kardoș Andreea
|V
|Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău
|Mențiune
|8.
|Lung Raisa Maria
|V
|Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida
|II
|9.
|Suciu Patrik
|VI
|Palatul Copiilor Zalău
|I
|10.
|Pop Matteo
|VI
|Școala Gimnazială Nr. 1 Plopiș
|Participare
|11.
|Koszta Daria Bianca
|VI
|Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău
|III
|12.
|Marion Samira
|VII
|Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei
|I
|13.
|Câmpean Liana
|VIII
|Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău
|I
|14.
|Seute Sofia
|VIII
|Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei
|I
|15.
|Vavrița Alexia-Maria
|VIII
|Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei
|I
|16.
|Borzan Rebeca Dara și
Borzan Emanuela Adina
|VII, X
|Colegiul Național „Silvania” Zalău,
Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou
|II
|17.
|Pop Adelina-Petra și
Șuteu Ianis-Ștefan
|VIII
|Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou
|III
|18.
|Orchestra ”Emanuel”
|V-X
|Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou
|I