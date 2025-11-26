# Tot auzim de femei abuzate de bărbați, dar de bieții bărbați bătuți de neveste nu spuneți nimic? Și nu sunt puțini, spun gurile oficiale loco. Cine îi bat pe bieții bărbați? Niște zdrahoance de muieri supărate pe viață. Nu vă bateți nevestele, nu vă bateți soții, faceți dragoste, nu război!

# No, azi îi ziua cea mare. Îl sfințim pe Mișu cel Viteaz. Să ne trăiești, Mișule! Pe când o statuie a unui român în Zalău?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu