Sălajul acum o sută de ani (XXXX)

* Mai mulți poștași maghiari din Zălau sunt concediați pe motiv că nu știu limba română.

* Subprefectul Pintea Romulus este suspendat din funcție. S-au găsit grave nereguli administrative.

* La Zălau are loc Adunarea Generală a Camerei Farmaciștilor din Sălaj. Subiectul arzător a fost pensiile farmaciștilor, care nu se prea știa de cine vor fi plătite.

* Redacția ziarului Szilagysag anunță că de la începutul anului 1926 prețul ziarului va fi de 5 lei. Aproape că s-a dublat.

* Vremea se încălzește brusc în județ, au loc inundații. În zona Șimleului și a Șărmășagului nu mai circulă trenurile.

* Un grup de inimoși încercă deschiderea primului post de radio din Zălau. Se așteaptă aprobările de rigoare.

* Moare parlamentarul sălăjean Imre Pechy, figură proeminentă a maghiarimii din Jibou.

* Protopopul Traian Trufaș și preotul local Lazăr Gheorghe sfințesc clopotul bisericii din Brebi, dăruit de ministrul Industriilor și Comerțului, Traian Moșoiu.

* La Ortelec este sfințită casa preoțească, a preotului Iuliu Cheresteș.

* Reuniunea Femeilor Române Sălăgene a organizat în 31 decembrie Ceaiul și Serata de Sânvăsii, la Liceul „Simion Bărnuțiu” din Șimleu. Deși biletul a costat 30 de lei, sala a fost neîncăpătoare.

* Societatea Culturală „Sălăgiana” își alege un nou președinte, în persoana doctorului Ionel Dobocan.

* Valoarea timbrelor fiscale aproape că se dublează la început de an. Și azi avem tot felul de măriri de taxe…

Daniel Mureșan