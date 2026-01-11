PC-urile şi smartphone-urile ar putea suferi scumpiri în 2026

Preţurile smartphone-urilor şi ale computerelor personale sunt aşteptate să crească în acest an, pe fondul unei penurii globale de cipuri de memorie determinată de construcţia accelerată a centrelor de date pentru inteligenţă artificială, potrivit Techrider.

Conform sursei citate, reprezentanţi ai companiilor Arm, Qualcomm şi Samsung au avertizat, în această săptămână, că investiţiile masive în infrastructura de AI pun o presiune fără precedent asupra lanţurilor de aprovizionare cu componente esenţiale pentru dispozitivele destinate consumatorilor.

În ultimul an, giganţi tehnologici precum Google, Amazon, Meta şi OpenAI şi-au asumat investiţii de ordinul miliardelor de dolari pentru construirea de centre de date capabile să susţină modele avansate de AI, pe fondul convingerii că inteligenţa artificială va transforma multiple industrii, a relatat Techrider.

În funcţie de durata penuriei de memorie, piaţa globală a smartphone-urilor s-ar putea contracta cu până la 5,2% în 2026, producătorii chinezi de telefoane din segmentul inferior fiind cei mai expuşi riscului, a mai relatat sursa menţionată.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro