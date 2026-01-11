Accident în Ortelec

Pe strada Cetății din municipiu, s-a produs duminică un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Din primele verificări efectuate de polițiști s-a constatat că un bărbat de 56 de ani, din municipiul Zalău, în timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul efectuării unui viraj spre stânga, intrând în coliziune cu un alt autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr de 21 de ani, din comuna Cristolț. În urma impactului, bărbatul de 56 de ani a fost rănit, fiind transportat la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii rutieri continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

M. S.