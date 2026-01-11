Ministerul Finanţelor a publicat lista investiţiilor semnificative în 2025

Ministerul Finanţelor a publicat lista actualizată a proiectelor de investiţii publice semnificative, conform unui comunicat de presă emis redacţiei. Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecţie şi prioritizare, a relatat sursa citată.

Potrivit sursei amintite, publicarea listei reprezintă un instrument de monitorizare a eficienţei cheltuielilor de capital şi a impactului acestora în economie.

În prezent, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei, ierarhizate după punctajul obţinut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici, a transmis comunicatul.

În cadrul procesului de ierarhizare realizat la nivelul ordonatorilor principali de credite, următoarele obiective de investiţii ocupă poziţii prioritare, după cum este prezentat în comunicatul de presă:

*Infrastructură Rutieră: Autostrada A7 (Ploieşti – Paşcani), Autostrada A1 (Secţiunile Sibiu – Piteşti) şi Autostrada A8 (Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni).

*Infrastructură Feroviară: Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeş – Timişoara – Arad şi reabilitarea liniei Braşov – Sighişoara.

*Sănătate: Construcţia celor trei Spitale Regionale de Urgenţă (Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova) şi a unităţilor spitaliceşti noi finanţate prin programe strategice.

*Transport Urban: Extinderea reţelei de metrou prin Magistrala 6 (Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă).

*Mediu şi Managementul Apelor: Proiecte de protecţie a zonei costiere şi amenajări hidrotehnice în bazinele hidrografice cu risc ridicat de inundaţii.

Ministerul Finanţelor monitorizează permanent execuţia acestor proiecte pentru a asigura o alocare bugetară optimă şi pentru a sprijini ordonatorii de credite în atingerea jaloanelor de performanţă, mai este transmis în comunicat. Prioritizarea corectă permite direcţionarea resurselor către proiectele cu cea mai mare rată de rentabilitate socială şi economică, a concluzionat sursa citată.

