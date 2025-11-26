Președintele CJ Sălaj și primarul Zalăului, întâlnire de lucru cu constructorul Autostrăzii Transilvania

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, s-a întâlnit, marți, 25 noiembrie, cu reprezentanții Asocierii Makyol-Ozaltin, care va construi lotul Poarta Sălajului – Zalău – Nuşfalău al Autostrăzii Transilvania A3 (ce cuprinde și Tunelul Meseş). La discuții au mai luat parte primarul municipiului Zalău, Florin Florian, și prefectul județului Sălaj, Cristian-Claudiu Bîrsan. „Lotul Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău reprezintă un obiectiv de mare importanță pentru județ și pentru România, iar constructorul va avea întreg sprijinul nostru pentru a-l implementa. Mă bucur să văd că acest proiect reunește toate forțele comunității sălăjene și am convingerea că vom continua să colaborăm și pe viitor pentru a-l duce la bun sfârșit. Este interesul tuturor ca tronsonul să fie finalizat, astfel încât să aducă plus-valoare Sălajului și, implicit, o calitate a vieții mai bună pentru cetățeni”, a declarat, la finalul întâlnirii, Dinu Iancu-Sălăjanu.

