La Spitalul Județean din Zalău, rezultatele investigațiilor de radiologie, disponibile și online

Rezultatele investigațiilor de radiologie și imagistică medicală – acum disponibile și online! Dragi pacienți, pentru a facilita accesul la informațiile medicale, rezultatele investigațiilor efectuate în Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală pot fi descărcate și în format electronic, direct de pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Zalău: spitalzalau.ro. Ce trebuie să faceți? La efectuarea investigației, anunțați personalul de la fișier că doriți să descărcați rezultatul online. Veți primi PID-ul și codul de examinare, necesare pentru autentificare în portal. Accesați pagina indicată și introduceți cele două informații (PID+cod examinare). După autentificare, descărcați investigația efectuată. Datele necesare accesului online sunt oferite doar la solicitarea expresă a pacientului, în ziua investigației, la fișierul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

