Se lansează cea mai mare platformă de teatru radiofonic din România

Teatrul Naţional Radiofonic al Radio România lansează, de Ziua Culturii Naţionale – 15 ianuarie, noua versiune a platformei eteatru.ro, prezentată drept cea mai amplă colecţie on-demand de teatru radiofonic din România. Proiectul marchează un pas important în digitalizarea patrimoniului cultural audio şi în adaptarea teatrului radiofonic la noile obiceiuri de consum cultural. Începând cu 15 ianuarie, publicul va avea acces gratuit la mii de producţii din arhiva Teatrului Naţional Radiofonic, printr-o platformă complet modernizată, construită după modelul marilor servicii internaţionale de streaming.

• Acces în timp real la o arhivă de patrimoniu sonor

Noua platformă eteatru.ro oferă acces în timp real la spectacole clasice, montări legendare, producţii istorice, creaţii contemporane şi premiere realizate special pentru mediul audio. Arhiva reuneşte texte fundamentale ale dramaturgiei româneşti şi universale, semnate de autori consacraţi, în interpretarea unor mari actori ai scenei româneşti şi sub coordonarea unor regizori de prestigiu, informează realizatorii platformei.Toate spectacolele disponibile au fost remasterizate şi respectă cele mai înalte standarde tehnice de difuzare digitală, în conformitate cu normele internaţionale de broadcasting, pentru a oferi o experienţă audio de înaltă calitate.

• Platformă modernă, gândită pentru toate vârstele

Construită ca o platformă de streaming audio, eteatru.ro pune accent pe uşurinţa în utilizare şi pe personalizarea experienţei. Utilizatorii îşi pot crea un cont personal, pot salva spectacolele preferate şi pot relua ascultarea în orice moment. Conţinutul este organizat în colecţii tematice clare – comedii, drame, producţii noi, spectacole premiate sau istorice – facilitând o navigare intuitivă şi plăcută. O noutate importantă o reprezintă interfaţa special concepută pentru copii, care va reuni poveşti şi piese dedicate celor mici, în interpretări memorabile, menite să apropie noile generaţii de teatru şi literatură prin intermediul sunetului.

• Un catalog în continuă extindere

Noul eteatru.ro este conceput ca o platformă dinamică, aflată în dezvoltare continuă. Lunar vor fi adăugate zeci de spectacole noi, iar catalogul va ajunge, în scurt timp, la mii de producţii de teatru radiofonic şi poveşti audio. Iniţiativa urmăreşte nu doar conservarea patrimoniului sonor, ci şi creşterea accesului publicului larg la creaţii culturale de calitate, indiferent de vârstă sau de locul din care ascultătorii se conectează. Teatrul radiofonic are o tradiţie îndelungată în România. Prima difuzare de teatru la radio a avut loc la 18 februarie 1929, odată cu transmiterea piesei „Ce ştia satul”, de V. Al. Jean (pseudonimul dramaturgului Ion Valjan). Momentul a marcat începutul unei istorii culturale care continuă şi astăzi. De-a lungul deceniilor, Teatrul Naţional Radiofonic a construit una dintre cele mai valoroase arhive sonore din spaţiul cultural românesc, reunind creaţii reprezentative, voci emblematice şi interpretări care au definit epoci întregi ale teatrului. La momentul lansării, pe 15 ianuarie, platforma eteatru.ro va fi integral gratuită, oferind publicului larg posibilitatea de a redescoperi teatrul radiofonic ca formă artistică vie, actuală şi adaptată mediului digital.

