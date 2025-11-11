# Iubitorii politicienilor corupți par mulți și în Sălaj. Drept dovadă, când pinteopăcăliciul a călcat iar strâmb, în peisajul faceboocselenar au apărut apărătorii idiotului. Mai trist este că printre acești apărători se numără și foști ofițeri în Armata României. Să trăiț domnule maior-general-oltean și vă felicităm că îl apărați pe păcurarul inculpat!

# De câteva zile, e beznă seara în Parcul Central din Zalău. S-o face economie pentru Sărbători?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu