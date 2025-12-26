Accidente rutiere în ajun de Crăciun, pe drumurile sălăjene

Două accidente rutiere au avut loc în pragul Crăciunului. Primul dintre acestea s-a produs la intrarea în localitatea Băbeni, în dimineața zilei de 24 decembrie, când un bărbat de 31 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat cu mașina într-un șanț.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, cercetările în cauză fiind continuate de polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Jibou.

În aceeași zi, câteva ore mai târziu, polițiștii din Jibou au fost sesizați cu privire la faptul că, în intersecția DN 1H cu drumul comunal dinspre Cormeniș, a avut loc un alt accident rutier.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că un șofer de 19 ani, din Baia Mare, nu ar fi acordat prioritate de trecere la pătrunderea pe drumul național, moment în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un tânăr de 22 de ani, din localitatea Lemniu.

În urma accidentului rutier, tânărul de 19 ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

De asemenea, ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.