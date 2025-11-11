Plantația de brazi din Camăr a început furnizarea pomilor de Crăciun în România, Moldova și Ungaria

Sălajul deține la Camăr una dintre cele mai mari plantații de pomi de Crăciun din Europa. Ferma a fost înființată cu ani în urmă de profesorul sălăjean Szoboszlai Attila. Acesta ne-a declarat că plantația ocupă în acest an 247 de hectare din care vor fi recoltați mii și mii de brazi. În acest an, piața de desfacere este alcătuită în primul rând din centre comerciale din România, Ungaria și Republica Moldova. În plantație se regăsesc în special molidul, molidul argintiu și bradul nordmanian. Din plantație sunt recoltați și brazi în ghiveci, o modalitate tot mai solicitată pe piața internațională. Potrivit profesorului, din păcate, prețurile din acest an sunt cu aproximativ 20 la sută mai mari.

