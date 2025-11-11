Proiect: fără coroane în cimitirul din Zalău

La inițiativa consilierului local Ioan Daniel Taloș, a fost publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind interzicerea utilizării coroanelor funerare în cadrul ceremoniilor de înmormântare desfăşurate în cimitirul din municipiul Zalău. Documentele aferente proiectului de act normativ pot fi consultate accesând pagina de internet a Primăriei Zalău. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul supus consultării publice pot fi transmise până în data de doi decembrie.

Unul dintre cele mai importante argumente aduse de inițiatorul proiectului este cel privind impactul asupra mediului. Din păcate, cele mai multe coroane sunt din plastic, iar după un timp, acestea ajung la gunoi sau sunt aprinse. În locul acestor coroane, doritorii pot duce flori naturale sau pot dona sume de bani familiei celui decedat.