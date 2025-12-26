Un tânăr a primit „cadou” un dosar penal chiar în noaptea de Crăciun

De sărbători, sălăjenii se destind, iar dovada vie o reprezintă un tânăr de 18 ani din localitatea Șimișna. În noaptea de Crăciun, aflat la volan, acesta a fost oprit de polițiști în localitatea Dobrocina.

Oamenii legii au constatat că nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, urmând ca mai apoi să descopere că tânărul a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul alcooltest, concentrația indicată a fost de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Ileanda.