Un tânăr a primit „cadou” un dosar penal chiar în noaptea de Crăciun

De sărbători, sălăjenii se destind, iar dovada vie o reprezintă un tânăr de 18 ani din localitatea Șimișna. În noaptea de Crăciun, aflat la volan, acesta a fost oprit de polițiști în localitatea Dobrocina.
Oamenii legii au constatat că nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, urmând ca mai apoi să descopere că tânărul a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice.
În urma testării cu aparatul alcooltest, concentrația indicată a fost de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Ileanda.
