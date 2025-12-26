Crăciun cu zăpadă pe Măgura Priei

Zăpada e tot mai rară în Sălaj, iar când vine, oamenii se grăbesc s-o fotografieze, s-o anunțe inclusiv în mediul virtual. De această dată, voluntarii grupului Severe Weather Alert Sălaj au anunțat apariția zăpezii la Pria, pe măgură, într-unul dintre cele mai frumoase locuri din județul nostru. Din fericire, șanse să ningă în județ sunt și au fost anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. S-ar putea să avem inclusiv viscol.

