Val de viroze

Tot mai mulți medici de familie din Zalău raportează o creștere a numărului de pacienți cu viroze respiratorii, cei mai afectați fiind copiii. Creșterea incidenței afecțiunilor respiratorii a început în perioada de dinaintea Crăciunului, numărul celor care apelează la serviciile medicale fiind în creștere. Presiunea pe centrele de permanență din județ este mare în această perioadă, de aici și nevoia de a mai deschide cel puțin două astfel de unități în județ.

Share Whatsapp Email