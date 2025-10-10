# Iar a apărut un zvont tâmpit în Zalău. Niște idioți puși pe glume au lansat zvonul că fiecare om trebuie să fie pregătit pentru război și să își țină banii acasă, nu în bănci. Zvonul s-a răspândit rapid mai ales printre câțiva pensionari. Bieții oameni și-au scos rapid pensiile din cont. Bine că nu li s-a spus să cumpere „kur papir” și făină că iar se goleau rafturile.

# La ofertele de ulei, zahăr și făină din câteva mari magazine loco nu mai au acces bieții cumpărători. Dau năvală patronii magazinelor de cartier și a celor sătești și înhață rapid kilele de fărină, oloi și mniere cu șepte lei și le dăm cu unșpte lei, fraierilor ce sunteți voi. Să zâceț voi că nu îi speculă în tătă hirea.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu