Începe o nouă ediție a vernisajului „Fotogeografica 2025”. O fotografie realizată în Sălaj, premiată anul trecut

Vernisajul Salonului Național de Fotografie „Fotogeografica 2025” va avea loc anul acesta miercuri, 15 octombrie, începând cu ora 18.30, la Biblioteca Națională a României. Aceasta este o ediție specială, prilejuită de aniversarea celor 150 de ani de la înființarea Societății de Geografie din România.

Cu această ocazie, va fi prezentat şi catalogul Fotogeografica 2025, care conține fotografiile premiate pe cele trei secţiuni ale concursului – patrimoniu cultural, peisaj natural și wildlife, la categoriile elevi/studenți și open – şi cele mai reuşite lucrări din galeria foto a concursului.

Evenimentul va fi marcat de o proiecție imersivă în Atriumul Bibliotecii Naționale, o colaborare audio-vizuală între FOTOGEOGRAFICA și colectivul de artiști video AMURAL. Proiecțiile vor introduce participanții într-un spectacol al naturii, al artei și tehnicii reflectate în expozițiile FOTOGEOGRAFICA și SURSA.

„Într-o lume tot mai abătută și plină de incertitudini, Fotogeografica rămâne una din manifestările certe și o mărturie peste timpuri prin valoarea sa perenă. Onoarea pe care o face aniversării Societății de Geografie din România, la cei 150 de ani ai săi, prin dedicarea unui număr special este una atotcuprinzătoare prin recunoștință și valoare …” – Prof. univ. dr. Corneliu Iațu, Președinte al Societății de Geografie din România.

Salonul este deschis pentru vizitare timp de o lună, în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2025 şi reuneşte o selecție dintr-un număr de peste 1800 de fotografii înscrise de către cei 275 participanţi din toată ţara.

Fotografie realizată în Sălaj, premiată în 2024

Anul trecut, o fotografie realizată în Sălaj a fost premiată. Adela Lia Rusu a obținut primul loc la „Fotogeografica” 2024, în cadrul secțiunii pentru patrimoniu cultural, categoria open, cu fotografia „Amintiri din tinerețe”, realizată în cadrul Taberei internaționale de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”.

Fotogeografica este una dintre cele mai longevive și populare manifestări culturale la nivel național, prin care sunt promovate valorile patrimoniului natural și cultural. România are o natură spectaculoasă, o moștenire culturală și o biodiversitate remarcabilă, dar toate acestea au nevoie de voci care să le facă vizibile. Într-un ocean de imagini digitale, Fotogeografica rămâne una dintre puținele platforme care caută sens, nu doar estetism.

Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, sub egida Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu suportul deosebit al Bibliotecii Naționale a României.