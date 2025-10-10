Merele Sălajului, lovite de importurile masive

În mai multe locuri din Sălaj, producția de mere din acest an este una bună, susțin proprietarii unor livezi importante din județ. Dumitru Ardelean din Lompirt este un fermier care produce anual cantități însemnate de fructe din livezile familiei și spune că de ani buni, piața este dominată de importuri masive. „Merele din Polonia sunt la ordinea zilei. Este momentul să înțelegem că prețul oferit în ultimii ani pentru fructele noastre au fost mult prea mici pentru a ne acoperi costurile de întreținere și recoltare. Am avut ani în care le-am lăsat să cadă singure și le-am utilizat în producția de țuică. Este momentul să se înțeleagă că agricultura românească trebuie stimulată, dar asta nu se poate face fără programe concrete, predictibile și fără ca statul să intervină”, a spus Dumitru Ardelean.

