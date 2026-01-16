Unde mergem?

Vineri 16.1.2026

• Film – Finnik 2-Lumea secretă a spiridușilor 2, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Încă una și mă însor, Cinematograful Scala – ora 16.35

• Film – Spre nord, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – După 28 de ani: Templul oaselor, Cinematograful Scala – ora 19.10

• Film – Dragoste la țară, Cinematograful Scala – ora 19.20

Sâmbătă 17.1.2026

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Vasile și naveta spațială, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Film – Zootropolis 2r, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Crăciun cu Ramon, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Un weekend criminal, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Film – Instinct primar, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 18.1.2026

• Film – Cravata galbenă, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Bernard: Misiune pe Marte, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Avatar: Foc și cenușă, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Film – După 28 de ani: Templul oaselor, Cinematograful Scala – ora 19.15