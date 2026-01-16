Unde mergem?

Vineri 16.1.2026
• Film – Finnik 2-Lumea secretă a spiridușilor 2, Cinematograful Scala – ora 15.20
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Încă una și mă însor, Cinematograful Scala – ora 16.35
• Film – Spre nord, Cinematograful Scala – ora 17.15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Film – După 28 de ani: Templul oaselor, Cinematograful Scala – ora 19.10
• Film – Dragoste la țară, Cinematograful Scala – ora 19.20
Sâmbătă 17.1.2026
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Film – Vasile și naveta spațială, Cinematograful Scala – ora 14.30
• Film – Zootropolis 2r, Cinematograful Scala – ora 15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Crăciun cu Ramon, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Un weekend criminal, Cinematograful Scala – ora 19.20
• Film – Instinct primar, Cinematograful Scala – ora 19.30
Duminică 18.1.2026
• Film – Cravata galbenă, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Film – Bernard: Misiune pe Marte, Cinematograful Scala – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Avatar: Foc și cenușă, Cinematograful Scala – ora 17.20
• Film – După 28 de ani: Templul oaselor, Cinematograful Scala – ora 19.15
