# Au curs fluvii de mesaje ale politicenilor care s-au gândit brusc la cultură. Până și instituțiile militare și-au pus cultura pe epoleți. Oameni buni, voi chiar nu v-ați săturat de prostii? Suntem foarte curioși câți dintre cei care au postat mesaje lacrimogene au citit în ultimele șase luni o carte.

# Mult așteptata centură a municipiului… lipsește cu desăvârșire. Nu sunt semne de circulație care obligă camioanele să o ia pe acolo. Doar rătăciții mai ajung. În rest, ca până acum – prin oraș. Alo, primăria! S-a terminat vacanța?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu