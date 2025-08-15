Prefectul a luat la întrebări romii din Lupoaia

Pentru a analiza comportamentul romilor din zonă, joi, la Creaca, Prefectura județului a organizat o ședință de lucru, desfășurată cu participarea reprezentanților comunei Creaca, prin Ioan Terec, primarul comunei, ai comunității locale, inclusiv ai celei rome, precum și ai I.P.J Sălaj și Secțiilor de Poliție Rurală Creaca și Hida, ai I.J.J Sălaj, ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Întâlnirea a vizat discutarea unor aspecte punctuale din viața comunității, precum gestionarea construcțiilor neautorizate, a furturilor de bunuri, problema animalelor lăsate nesupravegheate și soluționarea conflictelor apărute între membri ai comunității. Aceste teme au fost abordate cu scopul de a identifica măsuri clare, prin colaborare între autorități și cetățeni.

Un punct important al discuției a vizat satul Lupoaia, unde există o comunitate frumoasă și harnică. Dar aici sunt situații de încălcare a legii sau comportament antisocial, fiind afectată conviețuirea pașnică.

În acest sens, au fost stabilite măsuri de prevenție ce vor fi puse în aplicare în perioada următoare de către structurile de ordine publică și autoritățile administrației publice locale, dar și măsuri ferme privind aplicarea legii și sancționarea promptă a oricăror abateri.

Prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, a subliniat importanța respectului reciproc între toți membrii comunității, precum și respectul față de lege, exprimându-și ferm poziția privind aplicarea corectă și unitară a regulilor.

Prefectul Bîrsan consideră că dialogul deschis și onest între cetățeni și autorități este cheia pentru rezolvarea problemelor care apar și pentru menținerea unui climat de respect și înțelegere în comunitate. M. S.