Polițiștii sălăjeni, mobilizați în trafic și în zonele aglomerate în minivacanță

Polițiștii sălăjeni vor fi prezenți la datorie în minivacanța prilejuită de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. În perioada 15-17 august, oamenii legii vor acționa zi de zi în tot județul pentru a asigura un climat optim de ordine și siguranță publică.

Măsurile vizează atât prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale, traficului și consumului de droguri, dar și menținerea ordinii în zonele aglomerate, de agrement sau în zonele unde au loc manifestări publice. Mai mult, în data de 15 august, vor fi acordate măsuri sporite de siguranță în zona bisericilor și mănăstirilor, pentru prevenirea infracțiunilor cu violență și a furturilor din buzunare sau poșete.

Totodată, polițiștii rutieri vor fi prezenți în trafic pentru dirijarea, fluidizarea și controlul circulației și vor fi utilizate echipamentele radar, alcooltestul și drugtestul, pentru depistarea și sancționarea șoferilor care încalcă legea. Acțiunile vizează și acțiuni de patrulare în trenurile de călători, pentru siguranța pasagerilor și prevenirea faptelor antisociale.

„Recomandăm cetățenilor care părăsesc locuințele pentru a călători, să evite publicarea acestor informații pe rețelele de socializare, pentru a preveni victimizarea prin furturi. Polițiștii sălăjeni sunt la datorie pentru ca întreaga comunitate să se bucure de aceste zile libere în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.