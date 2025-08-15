Turneul „Dincolo de maci” pornește din Zalău: un spectacol non-verbal care atinge sufletul

După un început de vară marcat de o avanpremieră emoționantă în cadrul Festivalului Internațional Puck din Cluj-Napoca și o premieră oficială sold-out la sediul Teatrului Magic Puppet, spectacolul „Dincolo de maci” începe turneul național. Prima oprire este în Zalău, Curtea Artiștilor-ProTeatru, în data de 15 august, începând cu ora 21.

Parte din proiectul „Viața interioară a bătrânilor”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și ASOCIAȚIA UNITER – Uniunea Teatrală din România, spectacolul „Dincolo de maci” este o producție non-verbală ce invită publicul într-o călătorie poetică prin peisajele interioare ale memoriei și emoției. Fără cuvinte, dar profund expresiv, spectacolul creează o experiență multisenzorială care transcende timpul. Recomandat tinerilor, adulților și seniorilor, spectacolul propune o reflecție vizuală despre memorie, fragilitate și iubirea care trece dincolo de timp.

„Dincolo de maci” combină păpușeria tradițională cu videomapping, design sonor și o scenografie simbolică, construind o experiență artistică contemplativă.

Universul emoțional al seniorilor

Spectacolul face parte din proiectul „Viața interioară a bătrânilor”, care explorează universul emoțional al seniorilor. În prima etapă, proiectul a inclus ateliere de storytelling (coordonate de dramaturga Ana Cucu Popescu) și ateliere de animație (coordonate de actorul-păpușar Florin Suciu), în parteneriat cu Centrul de Zi pentru Seniori nr. 1 din Cluj-Napoca.

Echipa artistică

Echipa artistică este formată din regizorul Florin Suciu, dramaturga Ana Cucu Popescu (scenariu), scenograful Răzvan Chendrean, compozitorul Max Anchidin, light designerul Alexandru Botea, fotografii și videografi Cătălin Grigoriu și Dragoș Popa, iar distribuția îi include pe Andreea Ajtai, Dragoș Lupău, Alina Neagoe și Paul Sebastian Popa.