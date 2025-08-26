Iar se oprește apa în Zalău

În vederea efectuării unor lucrări de remediere a unei AVARII la rețeaua publică de alimentare cu apă, lucrări care necesita intervenție imediată, se va INTRERUPE FURNIZAREA APEI / se va furniza apă cu PRESIUNE SCAZUTĂ, după cum urmează:

MARTI, 26 AUGUST

Zalău: B-dul Mihai Viteazu; str. Depozitelor; str. Industriei; str. Lupului; str. Spicului; str. G-ral Dragalina; str. Victor Deleu; str. Voievod Gelu; str. Ioan Nechita; str. Lt. Col. Pretorian; str. Dumbrava; str. Dumbravita; str. Pietris; str. Armatei; str. Meteorologiei; str. Torentului; str. Slt. Tuser Teodor; str. Argesului; str. Ariesului; str. Ialomitei; str. Somesului; str. Oltului; str. Viitorului; str. Armoniei; str. Pacii; str. Nazuintei; str. Fabricii; str. Garii; str. Porolissum; str. Lt. T. Moldoveanu; str. Toporasilor; Aleea Astrei; Gara Veche; str. Sf. Vineri; str. Simion Barnutiu; str. Maxim Gorki; Aleea E. Baconski; str. George Bacovia; Aleea Ritmului; str. Kiss Karoly; Aleea Toamnei; Aleea Tineretului; str. Simion Oros; str. Unirii; str. Nicolae Titulescu; str. George Cosbuc; str. Crinului; str. 9 Mai; str. Crisan; str. Closca; str. Visinilor; str. Tudor Arghezi; str. Gheorghe Lazar; str. Tudor Vladimirescu; str. Corneliu Coposu; str. Andrei Saguna; str. Liviu Rebreanu; str. Noua; str. Octavian Goga; str. Ady Endre; str. Ioan Slavici; str. 1 Mai; Str. 22 Decembrie 1989, str. Decebal; str. Parcului; str. Ciresului; str. Iuliu Coroian; str. Emil Bota; str. Bradetului; str. Cerbului; str. Veveritei; str. Jderului; str. Randunicii; str. Berzei; str. Cocosului; str. Caprioarei; str. Stanei; str. Ion Agarbiceanu; str. C.A. Rosetti; str. Merilor; str. Campului; str. Lascar Catargiu; str. Ion Ghica; str. Dimitrie Sturza; str. Titu Maiorescu; str. Alexandru Averescu; str. Nicolae Iorga; str. Artur Valtoianu; str. Padurii; str. Constantin Dobrogeanu Gherea; str. Morii; str. Oborului; str. Budai Nagy Antal; str. Nicolae Balcescu; str. Andrei Muresanu; str. Liliacului; str. Narciselor; str. Traian; Cartier Gradina Poporului: str. Miron Radu Paraschivescu; str. Dumitru Margineanu; str. Ion Creanga; str. Leontin Gurghianu; str. Petre Ispirescu; str. Ion Neculce; str. Marin Sorescu; str. Eugen Ionesco; str. Mihail Sadoveanu; str. Emil Cioran; str. Ioan Mango; str. Mircea Eliade; Cartier Dealul Morii: str. Iasului; str. Brasovului; str. Constantei; str. Fagetului; str. Aradului; str. Aiudului; str. Careiului; str. Hategului; str. Hunedoarei; str. Bistritei;

Localitățile: CRIȘENI, HERECLEAN, MIRȘID

Estimare pentru reluarea furnizării serviciului la parametri normali: 27 August 2025, ora 7.