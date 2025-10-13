Sălajul acum o sută de ani (XXXI)

* Noua Lege a pensiilor stipulează că cei condamnați pentru furt, tâlhărie sau evaziune fiscală își pierd pensia. Dură legea!

* Episcopul reformat Kadar Geza vizitează Sălajul: Mineu, Borla, Cehu Silvaniei, Deja, Mocirla, Șamșud, Doba, Dioșod și Naimon.

* Se reintroduc două curse de tren între Zălau și Jibou, curse ce făceau legătura la Baia Mare.

* Recolta de struguri din acest an este foarte slabă. Mustul nu are alcoolemie suficientă, se pune zahăr la greu. Vin prost.

* Hirsch Samu din Jibou este mare iubitor de câini. Doar că nu i-a vaccinat și o parte din ei au turbat. Au omorât porcii din gospodărie și și-au atacat stăpânul, care este în stare gravă la spital la Cluj.

* Banca Comercială din Cluj cumpără, cu 2 milioane de lei, Fabrica de cărămizi din Zălau.

* Apare noua Lege de împărțire administrative a țării. Sălajul pierde comuna Tusa, care revine Clujului, dar primește plasele Valea lui Mihai și Carei, dar și comunele Dobra, Hurez, Racova, Ciocmani, Băbeni, Surduc, Cristolțel, Solona, Brîglez, Muncel și Trestia. Capitala rămâne la Zălau. S-a întins județul, nu glumă!

* Senatorul Circumscripției Șimleu, dr. Alexandru Aciu, împlinește 50 de ani. Mare sărbătoare mare la poalele Măgurii.

* Noua Lege a transportului public prevede ca autobuzele să nu transporte călători în picioare și să nu se taxeze bagajele sub 10 kg. Doar că legea nu se respectă…

* Se zvonea că funcționarii publici vor primi măriri de salarii. Doar se zvonea.

* Deoarece s-au înmulțit câinii turbați în județ, prefectul ordonă ca polițaii să tragă cu arma în orice câine găsit nelegat.

* Prefectul Iulian Domșa demisionează din funcție.

* Criza economică ajunge și în Sălaj. Prețurile cresc cu 25%.

