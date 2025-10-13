Perioada vacanței de schi pentru elevii sălăjeni a fost stabilită

Ministerul Educației a anunțat programul vacanțelor pentru anul școlar în curs, iar printre acestea se numără și săptămâna de „vacanță de schi”, organizată la decizia autorităților fiecărui județ, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026. Decizia privind intervalul acestei săptămâni libere pentru elevi a fost stabilită de către inspectoratele școlare, în urma consultărilor cu elevii, părinții și profesorii de la clasă.

În ceea ce privește organizarea acestei vacanțe mobile, trei județe au stabilit să aibă loc între 9 și 15 februarie, în timp ce 22 de județe, printre care și Sălajul, au ales intervalul 16-22 februarie. Astfel, elevii sălăjeni, alături de cei din alte 21 de județe, se vor bucura de câteva zile libere la iarnă, când vor avea vacanța de schi, stabilită oficial în a doua jumătate a lunii februarie.

Calendarul vacanțelor și zilelor libere

Aceasta este doar una dintre numeroasele vacanțe prevăzute pentru anul școlar în curs. În urma încheierii primului modul, elevii vor intra în vacanța de toamnă, programată în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, urmând ca mai apoi să revină în sălile de clasă până în 19 decembrie. Vacanța de iarnă va începe în 20 decembrie 2025 și se va încheia în 7 ianuarie 2026.

Elevii vor intra în vacanța de Paște în perioada 4 – 14 aprilie 2026, iar vacanța de vară este programată începând cu 20 iunie 2026. În ceea ce privește zilele libere legale din 2026, românii vor avea 16 zile nelucrătoare, dintre care cele mai multe vor fi în timpul săptămânii:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou,

2 ianuarie (vineri) – A doua zi a Anului Nou,

6 ianuarie (marți) – Boboteaza,

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul,

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române,

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare a Paștelui,

12 aprilie (duminică) – Paștele Ortodox,

13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște,

1 mai (vineri) – Ziua Muncii,

31 mai (duminică) – Rusaliile,

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului,

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului,

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei,

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României,

25 decembrie (vineri) – Prima zi de Crăciun,

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun.