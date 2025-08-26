Bolid furat din Anglia, descoperit la Bobota

Astăzi, 26 august, în urma activităților investigative desfășurate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj au identificat în județul Sălaj un autoturism care figura ca fiind furat de pe teritoriul Regatului Unit, din anul 2023, în valoare de peste 100.000 de lire. În urma activităților desfășurate, s-a constatat faptul că, autoturismul se afla în posesia unui bărbat de 43 de ani, din comuna Bobota.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii situației de fapt.

M. S.