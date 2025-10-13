Handbaliștii au risipit puncte acasă

Dynamic Zalău a pierdut sâmbătă pe teren propriu, scor 34 – 38 (15 – 20), în faţa formaţiei CSM Făgăraș, într-un meci contând pentru etapa 5 a Diviziei A de handbal masculin, seria C.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat rezultatele:
Potaissa Turda II – Unirea Sânnicolau Mare 35 – 29
CSM Oradea – SCM Politehnica Timişoara 31 – 21
Clasament Divizia A, Seria C:
1. Oradea 8 pct.
2. Făgăraş 6 pct.
3. Timişoara 6 pct.
4. Turda 5 pct.
5. Zalău 3 pct.
6. Sânnicolau Mare 2 pct.
7. Târgu Jiu 0 pct.
- foto: Dinamyc Zalău
M. S.