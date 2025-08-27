Scurte, de vară

Daniel Săuca

Vine încă o tură de Zile ale Zalăului. Un week-end plin de evenimente, și nu doar în municipiu. Și nu doar în această săptămână.

„Guvernul merge înainte cu pachete de reforme, dar nu pune niciun document pe masă: România se conduce după declaraţii, nu după planuri” (zf.ro). Cam prea multe declarații, și prea multe „contre” și „scântei”, și prea multe ședințe.

„Canicula, sistarea subvenționării și creșterea TVA au majorat facturile la energie electrică, susțin furnizorii de energie într-un comunicat transmis marți. În ceea ce privește situația consumatorilor care au ajuns să plătească facturi duble, furnizorii dau vina pe consumul mare din timpul verii: «Mulți au utilizat ventilatoare sau aparate de aer condiționat, iar consumul le-a crescut simțitor»” (antena3.ro). Nici nu mă gândeam că poate fi altfel: evident, consumatorii sunt de vină…

A miliarda știre despre războiul din Ucraina: „Trump dă asigurări că SUA vor sprijini securitatea Ucrainei, dar detaliile sunt în curs de stabilire. El spune că Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski pentru că «nu îl place»” (news.ro). Oare mai crede cineva măcar o știre sau o analiză despre măcelul din țara vecină? În ton: „Ministrul ucrainean al Apărării anunță că România va transfera Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar, după întâlnirea cu ministrul Ionuț Moșteanu” (biziday.ro). E pe bune?

„A 18-a zi de proteste organizate de sindicate în fața Ministerului Educației și Cercetării, față de Legea Bolojan” (edupedu.ro). Va fi boicotat începutul de an școlar? Va fi grevă generală? Vorba bancului, unii zic că da, alții zic că nu.

„Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară” (hotnews.ro). Păi, asta e de bine sau de rău?

La final, un gând de vară: austeritatea duduie!