Fura lemne din pădurea Panic

Jandarmii au făcut sâmbătă un control în fondul forestier Panic, unde a fost depistat un bărbat în vârstă de 56 de ani, din comuna Badon, care a tăiat fără drept, cu un motofierăstrău mecanic, arbori nemarcați silvic din specia „cer”.

În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „Tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional”, și „Furt”, acte ce vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău pentru continuarea cercetărilor.

Masa lemnoasă, aproximativ 2,5 metri cubi, precum și un motofierăstrău au fost ridicate în vederea confiscării.

