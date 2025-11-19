RAFTUL CU CARTE: Canta che ti passa, ediţia a VI-a – 100 de ani de la naştere

autor: Virginia Zeani

„Canta che ti passa – Cântă, că-ți trece” – Virginia Zeani în dialog cu Sever Voinescu

Un om cu o poveste fantastică în spate, reușind prin forțele proprii în tot ceea ce și-a propus, soprana Virginia Zeani a muncit sisific pentru a ajunge ceea ce italienii numesc „prima donna assoluta”.

Acest parcurs este redat cu măiestrie în volumul autobiografic „Canta che ti passa – Cântă, că-ți trece” – Virginia Zeani în dialog cu Sever Voinescu, ajuns acum la ediția a VI-a. O carte care ne aduce aproape de viața și cariera unei artiste legendare: curaj, dăruire și iubire pentru muzică, lecții de perseverență și responsabilitate față de talentul primit.

„Sper ca românii mei dragi, atât tinerii la început de drum, cât şi cei din generaţia mea care m-au însoţit tot timpul cu sprijinul şi admiraţia lor şi pe care nu-i voi uita niciodată, să înţeleagă din aceste rânduri lupta pe care trebuie să o dai toată viaţa când ai talent şi voinţa de a-l dezvolta şi exprima. Un talent reprezintă o mare responsabilitate – trebuie să munceşti, să-l slujeşti cu credinţă, să fii gata să i te sacrifici.”

“Doamna Zeani mărturiseşte în acestă carte tot ceea ce poate mărturisi un om dăruit de Dumnezeu cu talent şi frumuseţe. Pe un palier, este destinul ei. Geneza şi împlinirea sopranei şi profesoarei Virginia Zeani. Pe alt palier, regăsim zbuciumul şi întrebările unui om care şi-a trăit intens epoca. Experienţa doamnei Zeani ca trăitor al secolului XX este cel puţin la fel de uimitoare precum îi este cariera redusă la cifre şi statistici. A fost, desigur, una dintre marile voci ale secolului, dar a fost şi unul dintre martorii săi privilegiaţi.”

− Sever Voinescu

