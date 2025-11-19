Un tânăr de 19 ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție emis pe numele său

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Jibou, a fost reținut astăzi pentru 24 de ore de polițiștii zălăuani, fiind cercetat pentru încălcarea unui ordin de protecție.

Noaptea trecută, tânărul a fost depistat în flagrant de polițiștii de ordine publică din Zalău, în timp ce se afla în apropierea locuinței unei tinere din municipiu.

Prin acest gest, el a încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis de Judecătoria Zalău pe numele său, care prevedea obligația de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de tânără.

La data de 20 noiembrie, acesta va fi prezentat unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea documentării întregii activități infracționale a tânărului în cauză.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.