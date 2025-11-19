Numărul accidentelor grave a crescut anul acesta pe șoselele din Sălaj

În primele zece luni ale anului, polițiștii rutieri sălăjeni au acționat constant în trafic, având ca principale obiective fluidizarea circulației și prevenirea producerii unor accidente grave.

În parcursul perioadei analizate, oamenii legii au fost prezenți în trafic pentru combaterea excesului de viteză, identificarea șoferilor agresivi sau cei care efectuează depășiri neregulamentare. În total au fost aplicate 35.597 de sancțiuni contravenționale, ca urmare a abaterilor constatate în trafic. Dintre acestea, 12.317 au vizat depășirea regimului legal de viteză, 3.801 au fost aplicate pentru neutilizarea centurii de siguranță. Mai mult, 483 de șoferi au fost sancționați pentru folosirea telefonului mobil la volan.

Sancțiuni pentru pietoni și bicicliști

Nici pietonii sau bicicliștii nu au scăpat nesancționați. Pentru numeroasele abateri depistate, polițiștii au aplicat sancțiuni unui număr de 2.137 de pietoni, 930 de bicicliști, 101 conducători de trotinete, 164 de căruțași și 29 de motocicliști. În aceeași perioadă, la nivelul județului Sălaj, polițiștii rutieri au constatat 506 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice și au derulat acțiuni comune cu reprezentanții RAR Sălaj și ai I.S.C.T.R., cu scopul verificării stării tehnice a autovehiculelor.

Numărul accidentelor, în creștere

Anul acesta s-a înregistrat o creștere a numărului de accidente grave și a persoanelor rănite, fiind raportate 47 de accidente grave soldate cu opt persoane decedate și 41 rănite grav. În aceeași perioadă a anului trecut au fost înregistrate 40 de accidente grave, soldate cu 12 persoane decedate și 31 de persoane grav rănite.

Mii de permise reținute

În colaborare cu polițiștii de ordine publică, polițiștii rutieri au reținut, în vederea suspendării dreptului de a conduce, 3.090 de permise de conducere și au retras 2.869 certificate de înmatriculare, pentru defecțiuni tehnice, lipsa inspecției tehnice periodice sau neîncheierea poliței de asigurare obligatorie RCA.

Zeci de acțiuni desfășurate în tot județul

Totodată, în aceste luni au fost organizate 85 de acțiuni pentru combaterea vitezei excesive, 56 pentru prevenirea indisciplinei pietonale și 46 de acțiuni pentru neacordarea priorității. Ca urmare, au fost aplicate peste 12.300 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale, 127 pentru abateri pietonale și 62 pentru neacordarea priorității.

De asemenea, polițiștii Serviciului Rutier au participat la peste 40 de activități educativ-preventive desfășurate în unități de învățământ din județ, în colaborare cu polițiștii Biroului Siguranță Școlară.

Imagine cu rol ilustrativ.