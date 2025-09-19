Elevii din Vârșolț, campioni la ecologizare

Școala Gimnazială nr. 1 din Vârșolț a participat și anul acesta la cea mai mare campanie de ecologizare organizată de Let’s Do It, Romania! Campania vizează stimularea respectului față de natură, formarea de convingeri, obişnuinţe şi deprinderi de conduită ca viitori cetăţeni, oferindu-le elevilor prilejul de a reflecta asupra atitudinii pe care trebuie să o aibă faţă de natură. Atitudinea civică de care aceștia au dat dovadă arată, că le pasă de aspectul localității în care trăiesc și doresc să-și aducă aportul la protejarea mediului. Coordonatoarea acțiunii a fost profesoara Rákosy Amália.

M. S.