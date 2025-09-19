Ouă cu probleme la Kaufland

Mai multe loturi de ouă bio ale firmei Galina Bio Eggs, comercializate în supermarketurile Kaufland, sunt retrase de la vânzare din cauză că există riscul prezenţei bacteriei Salmonella Typhimurium. Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine, urmând a primi contravaloarea lor. Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinare (ANSVSA) a instituit măsura de retragere a loturilor de ouă:

0824 (valabilitate 21 septembrie 2025),

0827 (valabilitate 24 septembrie 2025),

0831 (valabilitate 28 septembrie 2025),

0902 (valabilitate 30 septembrie 2025),

0907 (valabilitate 5 octombrie 2025).

M. S.