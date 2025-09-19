CITADINA 98 S.A. construiește viitorul infrastructurii portuare din România

Într-o lume în care viteza și siguranța transportului fac diferența, CITADINA 98 S.A. investește experiență, resurse și inovație pentru a aduce infrastructura portuară a României la standarde moderne. Un exemplu recent este implicarea în proiectul „Amenajare Dane RO-RO – Port Bazin Nou Galați”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

O rampă construită pentru performanță

La Dana 41 din Portul Bazin Nou Galați prinde contur o rampă spectaculoasă, cu 46 m lungime și 30 m lățime, gândită pentru a face transferul autovehiculelor de pe cheu direct pe navă mai rapid, mai sigur și mai eficient ca niciodată. Panta de 10% a fost proiectată special pentru manevre fluide și operațiuni fără riscuri.

Dincolo de cifre, o promisiune

În spatele acestei realizări stă un efort colectiv impresionant: 105 curse de betoniere, coordonate ca un mecanism perfect. Dar dincolo de logistică, ceea ce contează cu adevărat este promisiunea noastră: construcții durabile, eficiente și sigure, care susțin dezvoltarea economică și conectivitatea României la nivel european.

Beneficiile pentru transport și economie

Noua rampă aduce cu sine avantaje clare:

✅ fluidizarea fluxului de mărfuri și autovehicule,

✅ reducerea timpilor de operare,

✅ creșterea siguranței transportului maritim,

✅ consolidarea rolului Portului Bazin Nou ca hub logistic strategic.

CITADINA 98 S.A. – tradiție și inovație în construcții

De peste două decenii, CITADINA 98 S.A. demonstrează că infrastructura de calitate înseamnă progres. Proiectul de la Galați este doar un exemplu al modului în care transformăm planurile în realitate și construim cu viziune pentru viitor.

? Descoperă mai multe despre proiectele și parteneriatele noastre pe www.citadina98.ro