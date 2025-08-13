Scandal la gara din Zalău

Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat să intervină marți, 12 august, la ora 14.40, pentru aplanarea unui conflict, petrecut în fața Gării CFR Zalău Nord. La fața locului, în urma intervenției jandarmilor, s-a stabilit că șase persoane, din județele Sălaj și Satu Mare, pe fondul unor neînțelegeri, s-au bătut, provocându-și răni.

În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „Lovire sau alte violențe”, respectiv, „Tulburarea ordinii și liniștii publice”, acte ce vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău pentru continuarea cercetărilor.

M. S.