Luna iulie în cifre

• 1 iulie

– Este eliminată plafonarea preţurilor de pe piaţa energiei electrice.

– BNR anunţă că, la data de 30 iunie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 58.281 milioane de euro, faţă de 55.661 milioane euro la 31 mai 2025. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 9.346 milioane de euro. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 iunie 2025 erau de 67.627 milioane de euro, faţă de 65.359 milioane euro la 31 mai 2025.

• 3 iulie

– Francul atinge cursul minim al lunii faţă de moneda noastră: 5,4141 lei, conform BNR.

– Dolarul – la cel mai mic curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,2917 lei, conform BNR.

• 4 iulie

– Guvernul prezintă primul pachet de măsuri fiscal-bugetare.

• 7 iulie

– Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament pentru pachetul fiscal-bugetar dur, măsurile incluzând creşterea cotei standard de TVA la 21%, introducerea unei cote reduse unice de 11% pentru alimente de bază şi alte produse esenţiale, majorarea accizelor la alcool, tutun şi carburanţi, taxarea suplimentară a dividendelor şi a profiturilor mari, precum şi introducerea CASS pentru pensiile ce depăşesc 3.000 de lei. Acesta mai prevede îngheţarea salariilor şi pensiilor în 2026, limitarea angajărilor şi reducerea cheltuielilor nejustificate, dar şi o reorganizare a sistemului de burse şcolare pentru a deveni meritocratic şi sustenabil.

– Comisia Europeană apreciatză măsurile fiscal-bugetare asumate de Guvernul României, caracterizându-le drept ”un pas important şi pozitiv” pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul procedurii de deficit excesiv.

• 8 iulie

– Consiliul de administraţie al BNR decide următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

• 9 iulie

– Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 458,4241 lei, conform BNR.

• 10 iulie

– Agenţia Moody’s consideră că măsurile fiscal-bugetare asumate de Guvern sunt ”un pas important” în direcţia echilibrării bugetare.

• 11 iulie

– Euro urcă la cursul maxim al lunii, faţă de leu: 5,0810 lei, potrivit cifrelor BNR.

• 14 iulie

– Opoziţia depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, care nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru adoptare.

– BNR anunţă că, în perioada ianuarie-mai 2025, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 12.632 milioane euro, comparativ cu 8.610 milioane euro în perioada ianuarie-mai 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2.155 milioane euro, balanţa serviciilor – un excedent mai mare cu 461 milioane euro, balanţa veniturilor primare – un deficit mai mare cu 966 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie negativă de 1.362 milioane euro.

• 15 iulie

– Francul atinge cursul maxim al lunii faţă de moneda noastră: 5,4619 lei, potrivit datelor BNR.

• 22 iulie

– Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă punerea în mişcare a acţiunii penale şi instituirea măsurii controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, împotriva lui Cristian Victor Popescu Piedone, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, acuzat de folosirea de informaţii confidenţiale în interesul unui operator economic.

– Curtea Constituţională respinge contestaţia lansată de opoziţie la adresa primulului pachet de măsuri fiscale adoptat de Executiv.

• 23 iulie

– BNR anunţă că masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat, la sfârşitul lunii iunie 2025, un sold de 745.690,3 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 0,6% (-1% în termeni reali) faţă de luna mai 2025, iar în raport cu iunie 2024 s-a majorat cu 8,9% (3,1% în termeni reali).

– Gramul de aur atinge preţul maxim al lunii: 476,3851 lei, potrivit BNR.

• 24 iulie

– S&P Global Ratings confirmă ratingurile României pentru datoria pe termen lung şi scurt, şi păstrează perspectiva negativă.

– Euro – la cel mai redus curs al lunii faţă de leu: 5,0692 lei, potrivit datelor BNR.

• 25 iulie

– Pachetul de măsuri fiscale este promulgat de preşedintele Nicuşor Dan.

• 27 iulie

– Demisionează vicepremierul Dragoş Anastasiu, în urma unor dezvăluiri de presă privind implicarea sa într-un dosar ce ar fi vizat darea de mită, timp de opt ani, unei funcţionare ANAF.

• 28 iulie

– Ministerul Finanţelor anunţă că deficitul bugetar a atins 69,8 miliarde de lei, respectiv 3,68% din PIB în primele şase luni ale anului 2025, faţă de 63,66 miliarde de lei, respectiv 3,62% din PIB în aceeaşi perioadă din 2024.

• 31 iulie

– Dolarul – la cel mai ridicat curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,4386 lei, potrivit BNR.

– Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), a urcat cu 7,8% în iulie, depăşind pentru prima dată în istorie pragul de 20.000 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a avut un avans de 9%, până la 3.847 de puncte.

– Acţiunile producătorului de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa s-au apreciat cu 23,1% în iulie, aceasta fiind cea mai mare creştere din indicele BET.

– Titlurile furnizorului şi distribuitorului de energie Electrica s-au apreciat cu 22%, cele ale Transgaz – cu 21,9%.

– Acţiunile OMV Petrom au urcat cu 3,7%, cele ale Romgaz, cu 13,4%.

– Indicele BET-FI, alcătuit din fostele SIF-uri plus Fondul Proprietatea (FP), a urcat cu 4,9%, la 63.794 de puncte, consemnând cea mai mică apreciere dintre coşurile de acţiuni de la BVB.

– Titlurile FP au urcat cu 14,9% în iulie, în condiţiile în care fondul derulează un program de răscumpărare.

– Valoarea totală a tranzacţiilor cu titluri listate pe Segmentul Principal al BVB a fost de circa 3,2 miliarde de lei în iulie, cu 9,2% sub cea din iunie. Valoarea medie zilnică a transferurilor a coborât cu 21%, la 138,6 milioane de lei.

