La braconaj pe barajul Vârșolț

Un reprezentant al A.J.V.P.S. Sălaj a solicitat prezența jandarmilor, marți, 12 august, în jurul orei 19, pentru verificarea mai multor persoane suspecte de braconaj piscicol în zona barajului de acumulare Vârșolț.

În urma verificărilor, au fost depistați cinci tineri, domiciliați în localitatea Nușfalău, care pescuiau fără să dețină permis de pescuit. Au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, în valoare de 4500 lei.

Jandarmeria informează că, în conformitate cu Legea nr. 176/2024 a pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii, pescuitul recreativ de către persoane care nu dețin sau nu au asupra lor permisul de pescuit recreativ sau, după caz, elementele de identificare, în format letric sau electronic, din care să rezulte legalitatea acțiunii, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 1.500 lei.

M. S.