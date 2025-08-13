Consiliul Județean Sălaj este alături de Episcopia Sălajului în inițiativa organizării pelerinajului pe jos „Calea Precistii”, care va avea loc joi, 14 august, la ora 14:30. Credincioșii vor pleca din fața Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, din Sânpetru Almașului, spre Mănăstirea Strâmba și vor fi conduși de Preasfințitul Părinte Benedict.
Pentru a facilita accesul pelerinilor, între orele 13 – 18, pe traseul Mănăstirea Strâmba – Sânpetru Almașului, două microbuze ale operatorului Cento Trans vor efectua curse regulate.
La mănăstire, programul va continua cu Vecernia Mare cu Litie (ora 19) și Utrenia cu Prohodul Maicii Domnului (ora 22). Vineri, 15 august, de la ora 9:30, în ziua ”Adormirii Maicii Domnului”, va fi oficiată Sfânta Liturghie.
În fiecare an, la mijloc de august, Mănăstirea Strâmba, unde se păstrează icoana făcătoare de minuni „Dulcea Sărutare”, devine pentru sălăjeni un izvor necontenit de credință.
M. S.
One Thought to “Microbuze pentru pelerinii de la Mănăstirea Strâmba”
„Vecernie” și „utrenie” sunt cuvinte de origine rusească. Asta așa, ca să știm că „de la Râm ne tragem”, cu fundu-n două luntri.