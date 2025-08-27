Aproape în comă alcoolică, la un pas de a provoca o tragedie

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Badon, marți seara, la ora 21.30. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 52 de ani, din orașul Jibou, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit șoseaua, lovind un ansamblu de vehicule care se afla staționat în afara părții carosabile.

Totodată, acesta a surprins și accidentat trei bărbați de 27, 28 și 41 de ani, care în calitate de pietoni, se aflau în afara părții carosabile, lângă ansamblul de vehicule.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1.37 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

Cei trei pietoni au fost fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii rutieri continua cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.