Daniel Săuca

Subiectul e vechi. Pe vremurile tinereții jurnalistice, am pledat pentru. Pe urmă, îmbătrânind, mi-am dat seama că regionalizarea, despre asta s-a povestit mulți ani, nu ar fi benefică Sălajului, județul în care locuiesc. Amuzat, îmi aduc aminte și de titluri gen: „Zalăul, capitala regiunii de N-V”. Dacă tot a adus vorba premierul Bolojan de reorganizarea administrativ-teritorială („este doar o problemă de timp până România nu mai poate suporta aceste transferuri – către primării, n.m. – și se va ajunge la o reorganizare administrativ-teritorială, când vom fi cu spatele la zid”), e de subliniat că întreaga problemă ține exclusiv de clasa politică, aflată sau nu la guvernare. Prim-ministrul, destul de probabil, nu făcea referire la celebra regionalizare, ci la comasarea de primării. Oricum, din nou, e vorba de primari, atât de importanți pentru partide, cu toate la precedentele alegeri rolul lor de agenți electorali s-a mai diminuat. Dar, repet, responsabilitatea e exclusiv politică: dacă vor cu adevărat, să facă reforme pe bune; dacă nu, să fim scutiți de vorbării și despre regionalizare sau reorganizare administrativ-teritorială. Așa cum s-a putut, dacă a existat „voință politică”, aderarea la NATO și UE, așa se poate realiza și transformarea profundă, reală, a administrației publice. E posibil să existe sprijin popular. Cam atât pentru astăzi. Până la episodul viitor, numai bine!